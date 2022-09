LIVE Roma-Atalanta 0-1: ultimi assalti giallorossi, Shomurodov si divora il pari (Di domenica 18 settembre 2022) L'Atalanta ha perso la vetta della classifica, la Roma ha ritrovato il sorriso tra campionato e coppa: stasera all'Olimpico va in scena... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) L'ha perso la vetta della classifica, laha ritrovato il sorriso tra campionato e coppa: stasera all'Olimpico va in scena...

corgiallorosso : Roma-Atalanta 0-1 (35' Scalvini) – Dominio giallorosso, alla Dea basta un solo tiro per vincere - forzaroma : 90'+1 Che chance per la Roma: palla super di Zalewski per Shomurodov che si ritrova a tu per tu con Sportiello, ma… - forzaroma : 87’ Roma a centimetri dal pareggio: palla di Celik coi giri contati, Shomurodov di testa la manda fuori da posizion… - corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-1 (35' Scalvini) – 87' Shomurodov si divora il pari - forzaroma : 86’ Ammonito anche Koopmeiners peruna trattenuta evidente. Cambio Roma: Zalewski per Mancini #RomaAtalanta 0-1 LIVE #ASRoma #SerieATIM -