Johnny Depp e Amber Heard | il processo diventa un film in tempi record Ecco chi interpreterà i due attori

Prima un processo-show, ora uno show sul processo. Se il confronto processuale tra Johnny Depp e la sua ex-moglie, Amber Heard ha tenuto incollati milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo in attesa della sentenza, ora la storia processuale diventa materiale per un film. Com'è noto l'attrice è stata condannata al pagamento di 10 milioni di dollari per aver diffamato l'ex, la super star di Hollywood. Una storia che ha già un titolo, "Hot Take: The Depp/Heard Trail", pronta a tempo di record ,per il 30 settembre sul servizio di streaming della Fox, Tubi, che ancora non è disponibile in Italia, ma che probabilmente arriverà su un'altra piattaforma.

