Inter | Digitalbits via dalle maglie a gennaio

(Di domenica 18 settembre 2022) Terminato il Mondiale in Qatar e alla ripresa della Serie A il marchionon sarà più sulledell’. Lo riporta Il Corriere dello Sport, spiegando che questo sarà il destino della partnership a meno che la società non smetta di essere inadempiente e paghi la rata estiva (saltata) e quella del mese di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

