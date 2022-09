Intel interrompe una storia che durava da 30 anni | addio a Celeron e Pentium

Leggi su computermagazine

(Di domenica 18 settembre 2022)ha scelto di chiudere per sempre. È quanto emerso dal celebre marchio di componenti hardware che, a seguito di una lunga riflessione, ha deciso di percorrere una strada diversa da quella che pensavamo potesse essere. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto la compagnia a prendere questa decisione? Pronti ad accogliere dei nuovi componenti? – Computermagazine.itha deciso di chiudere due brand molto famosi e che tutti noi conosciamo, portando alla luce delle ragioni valide sul perché abbia deciso di farlo. Di sicuro non era del tutto inaspettato che potesse accadere, ma si sa, in fondo le notizie vengono allo scoperto quando meno ce lo aspettiamo. Il punto, però, è un altro, ovvero che si vorrebbe sapere come mai l’azienda abbia scelto di cambiare rotta. In fin ...