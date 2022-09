Giovanni Ciacci al GF Vip e il rischio disinformazione | la drag queen Priscilla sbotta dopo la “gaffe” giornalistica

(Di domenica 18 settembre 2022) La partecipazione al GF Vip dirischia di sollevare un grande polverone, come già accadutol’annuncio della sua presenza nella Casa e, in modo particolare,la notizia della sua sieropositività. Il grandeè quello di scivolare nellae mandare messaggi errati. O, peggio ancora, strumentalizzare la condizione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

