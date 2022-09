Costacurta: “Ora capiremo se il Milan può vincere di nuovo lo Scudetto” (Di domenica 18 settembre 2022) L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ora opinionista di Sky Sport, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del big-match tra i rossoneri ed il Napoli: “Dopo la partita di questa sera capiremo se il Milan può vincere di nuovo lo Scudetto. Kvaratskhelia è un ragazzo con grandissime qualità e si è dimostrato subito decisivo. Sono curioso di vederlo contro Calabria, che nell’uno contro uno è uno dei migliori del mondo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) L’ex difensore del, Alessandro, ora opinionista di Sky Sport, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del big-match tra i rossoneri ed il Napoli: “Dopo la partita di questa serase ilpuòdilo. Kvaratskhelia è un ragazzo con grandissime qualità e si è dimostrato subito decisivo. Sono curioso di vederlo contro Calabria, che nell’uno contro uno è uno dei migliori del mondo”. SportFace.

