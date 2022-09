Col camper in Val Seriana, la campagna elettorale di ItaliaSulSerio (Di domenica 18 settembre 2022) Val Seriana. Ed è proprio il caso di dirlo, questa è l‘ItaliaSulSerio. In camper lungo la Val Seriana, con partenza da Clusone, passando per Gandino, Albino e Alzano. Un sabato pomeriggio in cui si è conclusa l’esperienza che ha portato i candidati bergamaschi a macinare chilometri sia in camper che a piedi per stare i mezzo alla gente e raccontare, animati da una grande passione, i valori che fanno e che rappresentano il terzo polo. Prima di quest’ultima tappa, appunto, la bassa bergamasca e la Val Brembana. “Un grande entusiasmo, voglia di raccontare il nostro progetto, che nasce sul territorio e si ravviva continuamente grazie alla passione delle persone che abitano la nostra provincia e che ci vogliono aiutare – racconta Niccolò Carretta -. Sanità di territorio, viabilità e collegamenti con la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Val. Ed è proprio il caso di dirlo, questa è l‘. Inlungo la Val, con partenza da Clusone, passando per Gandino, Albino e Alzano. Un sabato pomeriggio in cui si è conclusa l’esperienza che ha portato i candidati bergamaschi a macinare chilometri sia inche a piedi per stare i mezzo alla gente e raccontare, animati da una grande passione, i valori che fanno e che rappresentano il terzo polo. Prima di quest’ultima tappa, appunto, la bassa bergamasca e la Val Brembana. “Un grande entusiasmo, voglia di raccontare il nostro progetto, che nasce sul territorio e si ravviva continuamente grazie alla passione delle persone che abitano la nostra provincia e che ci vogliono aiutare – racconta Niccolò Carretta -. Sanità di territorio, viabilità e collegamenti con la ...

