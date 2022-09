Cinema: dal 3 novembre arriva Lo Schiaccianoci e Il Flauto Magico con la voce di Charlotte M. distribuito da Notorious Pictures (Di domenica 18 settembre 2022) arriva AL Cinema LO Schiaccianoci E IL Flauto Magico CON LA voce DI Charlotte M. Il 3 novembre torna al Cinema il grande classico “Lo Schiaccianoci” nella nuova versione animata Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico, con la voce della famosissima e talentuosa YouTuber/TikToker Charlotte M., diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures. La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, il film racconta la storia di Marie, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 settembre 2022)ALLOE ILCON LADIM. Il 3torna alil grande classico “Lo” nella nuova versione animata Loe il, con ladella famosissima e talentuosa YouTuber/TikTokerM., diretto da Vikor Glukhusin eda. La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, il film racconta la storia di Marie, ...

fanpage : #WoodyAllen annuncia il ritiro dal cinema - RaiNews : Celebre il suo primo lungometraggio 'Fino all'ultimo respiro' del 1959 con Belmondo e Seberg, manifesto della nouve… - lucianonobili : Alla Mostra del Cinema a Venezia non è sfilato sul red carpet il maestro #Panahi perché in carcere per aver violato… - Laura___89 : RT @WarnerBrosIta: L'attesissimo thriller psicologico con Harry Styles e Florence Pugh, dal 22 settembre al cinema - nllhstv : @mjrrxrbxll che succede? se ti va di parlarne sono qui aspetto mia sorella che esca dal cinema, te? -