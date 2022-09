Tiro a volo, Mondiali Osijek 2022: i convocati dell’Italia per la rassegna iridata (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo gli Europei di Larnaca, di un paio di settimane fa, la stagione del Tiro a volo internazionale non si ferma, anzi: presenta in agenda i Mondiali 2022 di Osijek. Sulle pedane croate tantissimi dei migliori interpreti di tutte le specialità saranno in gara per contendersi le medaglie iridate e, nuovamente, i pass verso Parigi 2024. Dalla rassegna continentale cipriota, l’Italia è tornata con due carte olimpiche, una nel trap femminile e una nello skeet maschile: in Croazia, essendoci in palio ben 16 pass verso Parigi, 4 per ogni singola specialità individuale, le opportunità di aumentare i qualificati verso le prossime Olimpiadi aumenteranno. Di seguito l’elenco dei convocati azzurri, a cui vanno aggiunti anche i ragazzi e le ragazze della rappresentativa juniores, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo gli Europei di Larnaca, di un paio di settimane fa, la stagione delinternazionale non si ferma, anzi: presenta in agenda idi. Sulle pedane croate tantissimi dei migliori interpreti di tutte le specialità saranno in gara per contendersi le medaglie iridate e, nuovamente, i pass verso Parigi 2024. Dallacontinentale cipriota, l’Italia è tornata con due carte olimpiche, una nel trap femminile e una nello skeet maschile: in Croazia, essendoci in palio ben 16 pass verso Parigi, 4 per ogni singola specialità individuale, le opportunità di aumentare i qualificati verso le prossime Olimpiadi aumenteranno. Di seguito l’elenco deiazzurri, a cui vanno aggiunti anche i ragazzi e le ragazze della rappresentativa juniores, ...

