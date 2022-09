Spray urticante a scuola | 14 intossicati e 600 evacuati a Lodi

(Di sabato 17 settembre 2022) La sede centrale dell'istituto tecnico e per geometri Agostino Bassi diè stata evacuata dopo che è stato spruzzato in un corridoio delloche ha intossicato lievemente 14 persone. L'articolo .

Evacuata una scuola questa mattina a Lodi dopo che in un corridoio è stato spruzzato dello, intossicando lievemente 14 persone. E' successo nella sede centrale dell'istituto tecnico e per geometri Agostino Bassi. Indagini in corso I vigili del fuoco, intervenuti con il ...... alcuni minori stranieri avrebbero tentato di rapinare quattro anziane che stavano sedute su una panchina del porto Antico utilizzando unoSono seicento gli studenti dell’Istituto tecnico Agostino Bassi di Lodi che sono stati costretti a evacuare perché è stata spruzzata una ...La sede centrale dell'istituto tecnico e per geometri Agostino Bassi di Lodi è stata evacuata sabato mattina dopo che è stato spruzzato in un corridoio dello spray urticante che ha intossicato lieveme ...