Spezia-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di sabato 17 settembre 2022) Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Picco il pubblico potrà assistere a Spezia-Sampdoria. Le due squadre hanno avuto entrambe delle sfide impegnative nell’ultima giornata, affrontando Napoli e Milan senza ricavarne punti. Quella di stasera sarà una partita dove la vittoria sia l’obbiettivo per tutte e due i club. Gotti continua a puntare sulla linea a tre in difesa, dando fiducia ad un grande Nikolaou in condizione meravigliosa. Novità sulla posizione di Gyasi, spostato definitivamente in attacco al fianco di Nzola. Giampaolo non rischia e continua il suo percorso con il 4-1-4-1. Ferrari insieme a Colley coprono la retroguardia blucerchiata, mentre torna Rincon a centrocampo. In attacco confermato Caputo unica punta. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio ... Leggi su zon (Di sabato 17 settembre 2022) Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Picco il pubblico potrà assistere a. Le due squadre hanno avuto entrambe delle sfide impegnative nell’ultima giornata, affrontando Napoli e Milan senza ricavarne punti. Quella di stasera sarà una partita dove la vittoria sia l’obbiettivo per tutte e due i club. Gotti continua a puntare sulla linea a tre in difesa, dando fiducia ad un grande Nikolaou in condizione meravigliosa. Novità sulla posizione di Gyasi, spostato definitivamente in attacco al fianco di Nzola. Giampaolo non rischia e continua il suo percorso con il 4-1-4-1. Ferrari insieme a Colley coprono la retroguardia blucerchiata, mentre torna Rincon a centrocampo. In attacco confermato Caputo unica punta. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio ...

