"Putin, non farlo". Biden, un pesante sospetto: cosa sta per succedere (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente Joe Biden ha lanciato un avvertimento al presidente russo Vladimir Putin, mettendolo in guardia da ogni tentazione di usare armi chimiche o nucleari. Il sospetto, infatti, è che lo zar, ormai in difficoltà per la controffensiva ucraina sul campo, possa utilizzare armi micidiali per cercare di dare una svolta alla guerra. "Non farlo, non farlo, non farlo - ha detto Biden durante una intervista sulla Cbs - o cambierai la guerra come mai dai tempi della Seconda guerra mondiale". Quando l'intervistatore ha chiesto al presidente americano Biden quali sarebbero le conseguenze di una "mossa" azzardata di Putin, il presidente ha risposto: "Pensi che ti direi esattamente cosa succederebbe? Non te ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente Joeha lanciato un avvertimento al presidente russo Vladimir, mettendolo in guardia da ogni tentazione di usare armi chimiche o nucleari. Il, infatti, è che lo zar, ormai in difficoltà per la controffensiva ucraina sul campo, possa utilizzare armi micidiali per cercare di dare una svolta alla guerra. "Non, non, non- ha dettodurante una intervista sulla Cbs - o cambierai la guerra come mai dai tempi della Seconda guerra mondiale". Quando l'intervistatore ha chiesto al presidente americanoquali sarebbero le conseguenze di una "mossa" azzardata di, il presidente ha risposto: "Pensi che ti direi esattamentebbe? Non te ...

