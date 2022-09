Possibile dietrofront su piano viabilità. Sarno in Azione: “Amministrazione divisa e poco attenta” (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – “L’inversione di idee sul piano traffico cittadino sarebbe emblematico di ciò che è diventata l’AmministrAzione comunale cittadina, la quale oggi appare decisamente divisa e soprattutto poco abituata ad approfondire i dossier”. Inizia così l’intervento del segretario cittadino di Sarno in Azione, Vincenzo Sirica, il quale non ha mancato di dire la sua già in passato circa questo argomento, particolarmente sentito dai cittadini sarnesi. Per Sirica, infatti, “il motivo principale di un eventuale dietrofront sul provvedimento, risiede in una mancata visione di ciò che il piano traffico cittadino avrebbe dovuto rappresentare, e per giunta, ancora una volta, è mancata una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “L’inversione di idee sultraffico cittadino sarebbe emblematico di ciò che è diventata l’Amministrcomunale cittadina, la quale oggi appare decisamentee soprattuttoabituata ad approfondire i dossier”. Inizia così l’intervento del segretario cittadino diin, Vincenzo Sirica, il quale non ha mancato di dire la sua già in passato circa questo argomento, particolarmente sentito dai cittadini sarnesi. Per Sirica, infatti, “il motivo principale di un eventualesul provvedimento, risiede in una mancata visione di ciò che iltraffico cittadino avrebbe dovuto rappresentare, e per giunta, ancora una volta, è mancata una ...

