Meloni dal palco di Bari: «Emiliano mi ha chiamato, ma non si è scusato». In piazza anche il sindaco di Nardò amico del governatore Pd (Di sabato 17 settembre 2022) C'era anche il sindaco di Nardò Pippi Mellone in prima fila al comizio di Giorgia Meloni in piazza a Bari, passato da Casapound all'amicizia con Michele Emiliano con un interesse per la Lega fino a rientrare nei ranghi di Fratelli d'Italia. Ed è stato proprio al governatore Pd che la leader di Fratelli d'Italia ha dedicato un passaggio del suo comizio in piazza San Ferdinando, quando ha ricordato quel «devono sputare sangue» rivolto agli avversari di centrodestra, parlando poi di Puglia come «Stalingrado d'Italia». «Emiliano mi ha chiamato – ha detto Meloni – difendendo quello che aveva detto e quindi ho risposto che non avevamo nulla da dirci. Continuo a considerare vergognose le sue ...

