Liga 2022/23: successo del Barcellona sull'Elche, ancora a segno Lewandowski con una doppietta (Di sabato 17 settembre 2022) Termina 3-0 il match tra Barcellona ed Elche, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Liga 2022/23. La partita, disputata al Camp Nou, è stata decisa dalle reti di Lewandowski, al 34? e 48?, e Depay al 41?. Vittoria importante dunque per il Barcellona, che sale al primo posto in classifica con 16 punti. SportFace.

