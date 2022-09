La nuova pista del caso Omerovic: Hasib ha molestato la nipote di un poliziotto? (Di sabato 17 settembre 2022) Mentre il ministero dell’Interno decide la rimozione dei dirigenti del commissariato Primavalle, spunta una nuova pista nel caso di Hasib Omerovic. E punta su una specie di “spedizione punitiva” per la perquisizione senza autorizzazione che ha preceduto la caduta del disabile dalla finestra di casa sua in via Gerolamo Aleandro 24. La nipote di uno dei quattro poliziotti entrati nell’appartamento sarebbe stata importunata da qualcuno proprio nel quartiere di Primavalle. E, racconta oggi Repubblica, il sospetto di chi indaga è che ad averlo fatto (o a essere accusato di averlo fatto) è proprio Omerovic. Da questo si capirebbe l’atteggiamento dei poliziotti nel caso. In particolare di uno di loro. La pista spunta mentre gli agenti ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Mentre il ministero dell’Interno decide la rimozione dei dirigenti del commissariato Primavalle, spunta unaneldi. E punta su una specie di “spedizione punitiva” per la perquisizione senza autorizzazione che ha preceduto la caduta del disabile dalla finestra di casa sua in via Gerolamo Aleandro 24. Ladi uno dei quattro poliziotti entrati nell’appartamento sarebbe stata importunata da qualcuno proprio nel quartiere di Primavalle. E, racconta oggi Repubblica, il sospetto di chi indaga è che ad averlo fatto (o a essere accusato di averlo fatto) è proprio. Da questo si capirebbe l’atteggiamento dei poliziotti nel. In particolare di uno di loro. Laspunta mentre gli agenti ...

