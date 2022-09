INFN | Concorso per 1 Collaboratore Tecnico VI Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 17 settembre 2022) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi VI, per la Sezione di Bologna. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Questa Posizione è riservata alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. Bando diE' indetto unpubblico, per titoli ed esami, per un posto per il profilo professionale diente di ricerca, di VIprofessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte ...