Icardi | debutto con il Galatasary | niente gol | ma subito una zuffa

Esordio con zuffa per Icardi al Galatasaray: contro il Konyaspor niente gol, ma una zuffa che costa il rosso al portiere avversario Mauro Icardi ha debuttato con il Galatasaray nella gara vinta dai giallorossi contro il Konyaspor. ?? #SüperLig ? Premier match avec Galatasaray… et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k— beIN SPORTS (@beinsports FR) September 16, 2022 Debutto senza gol, ma subito prima zuffa per l'argentino che, intralciando il portiere avversario, Sehic il quale, rialzandosi, è andato a brutto muso con l'attaccante. Per l'estremo difensore del Konyaspor arriva il cartellino rosso dopo che Icardi è finito a terra, scatenando una rissa tra le due squadre.

