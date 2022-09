Guendalina Tavassi irriconoscibile | “Non sanno cosa ho dentro” | un doloroso segreto | sta soffrendo in silenzio

ParliamoDiNews : Guendalina Tavassi: “Lavoro sempre, non è facile” e parla del quarto figlio #17Settembre #News #guendalinatavassi - Dorian221190 : RT @slurenzo: dovrebbero fare un grande fratello all stars con floriana secondi floriana messina federica rosatelli cristina del basso maic… - AmiciSpecialiu1 : RT @slurenzo: dovrebbero fare un grande fratello all stars con floriana secondi floriana messina federica rosatelli cristina del basso maic… - DonnaGlamour : Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina deve operarsi: “Ho solo una paura…” - slurenzo : dovrebbero fare un grande fratello all stars con floriana secondi floriana messina federica rosatelli cristina del… -

Gossip e TV

Can Yaman è a Venezia per presentare 'Viola come il mare' con Francesca Chillemi 'Viola come il mare', il suo primo progetto ...Gf vip 7,e Edoardonel cast/ Grandi assenti e nuovi concorrenti Guendalina Tavassi: “Lavoro sempre, non è facile” e parla del quarto figlio Can Yaman è a Venezia per presentare ‘Viola come il mare’ con Francesca Chillemi ‘Viola come il mare’, il suo primo progetto ...“A volte sogno un impiego normale, con degli orari stabiliti”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi In una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio Guendalina Tavassi ha fatto un bilanci ...