Grande Fratello Vip, come cambia la casa e lo studio: tutte le novità (Di sabato 17 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip quest’anno potrebbe durare addirittura otto mesi (dipenderà tutto dagli ascolti) e per questo motivo gli autori hanno deciso di rendere più confortevole il soggiorno nel loft. La prima Grande novità sarà l’ingrandimento di ben 300 metri quadri della casa e l’arrivo di un secondo giardino, al coperto, ideale per poter fumare e spettegolare in pieno inverno. A svelare i cambiamenti della casa è stato direttamente il Grande Fratello Vip in persona con un lunghissimo comunicato stampa. Grande Fratello Vip, come cambierà la casa “Lo spazio dedicato alla casa, di 1.830 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e “segrete”, si ... Leggi su biccy (Di sabato 17 settembre 2022) IlVip quest’anno potrebbe durare addirittura otto mesi (dipenderà tutto dagli ascolti) e per questo motivo gli autori hanno deciso di rendere più confortevole il soggiorno nel loft. La primasarà l’ingrandimento di ben 300 metri quadri dellae l’arrivo di un secondo giardino, al coperto, ideale per poter fumare e spettegolare in pieno inverno. A svelare imenti dellaè stato direttamente ilVip in persona con un lunghissimo comunicato stampa.Vip,cambierà la“Lo spazio dedicato alla, di 1.830 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e “segrete”, si ...

