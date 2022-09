**Elezioni: Ricci (Pd), 'a Pontida folklore, a Monza dai sindaci vincenti spinta per riscossa'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "Da Monza arriva la spinta decisiva per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Dai sindaci che vincono in tutte le circostanze arriverà la spinta finale per il recupero e la vittoria alle elezioni". Matteo Ricci, il coordinatore dei sindaci del Pd, è uno dei protagonisti de 'I Comuni per l'Italia', l'evento che il Pd ha organizzato domenica a Monza con centinaia di sindaci e amministratori progressisti provenienti da tutta Italia. Insieme a Enrico Letta sul palco si alterneranno primi cittadini come Damiano Coletta, sindaco di Latina; Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities; Matteo Lepore, sindaco di Bologna; Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente Nazionale Anci; Giorgio Gori, sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "Daarriva ladecisiva per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Daiche vincono in tutte le circostanze arriverà lafinale per il recupero e la vittoria alle elezioni". Matteo, il coordinatore deidel Pd, è uno dei protagonisti de 'I Comuni per l'Italia', l'evento che il Pd ha organizzato domenica acon centinaia die amministratori progressisti provenienti da tutta Italia. Insieme a Enrico Letta sul palco si alterneranno primi cittadini come Damiano Coletta, sindaco di Latina; Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities; Matteo Lepore, sindaco di Bologna; Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente Nazionale Anci; Giorgio Gori, sindaco di ...

BarbaraRicci22 : Anche Terra Nostra News riprende il mio intervento sul Reddito di Cittadinanza?? - infoitinterno : Ricci, da anni la Russia cerca di influenzare le elezioni - loreley_no : RT @francofontana43: La Svezia non è più quella di una volta. Dopo il vergognoso accordo con Erdogan, che toglie la protezione ai rifugiati… - BarbaraRicci22 : Il mio intervento sul Reddito di cittadinanza a - rosdefilippis : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… -