Elezioni | Azione | ' Richetti querela Fanpage | ' accertare palese falsità accuse' 2

Open_gol : Stando a quanto scritto dal segretario di Azione, sarebbe Richetti l’uomo accusato di molestie sessuali da una donn… - steph_sejourne : Al Parlamento ????, i portavoce della Meloni ci hanno rimproverato di 'fare campagna' contro di loro. Ma lo rivendi… - Azione_it : Cuneo, Messina, Empoli, Novi Ligure, Bergamo e Chioggia. Si conclude un altro intenso weekend di mobilitazione. Le… - lucyfata : @mara_carfagna @Azione_it Ci siete solo quando ci sono le elezioni @lucyfata solo sacrifici ma a voi non frega niente VOTO DESTRA - fisco24_info : Elezioni 2022, 'Richetti querela Fanpage': (Adnkronos) - E' quanto si legge in una nota di Azione… -

La Repubblica

Lo scrive su twitter Matteo Richetti, candidato conallepolitiche. 'Una denuncia che riporta le infamie verso tutta la mia famiglia. Tali messaggi, che sono stati allegati alla ...... io sono convinto che ci rafforzerà", ha commentato Richetti intervenendo stamattina a Parma, nel corso di un'iniziativa elettorale insieme al leader diCarlo Calenda . Già ieri, il partito ... Elezioni, Azione spinge per l'aeroporto cargo ma il candidato sindaco Costi era contrario In azione per far fronte alle fiamme due elicotteri e un canaider, Vigili del Fuoco, volontari dell'anticendio boschivo e della Protezione Civile.Il senatore: "Quello che sto vivendo mi sta tagliando la carne addosso" AGI - È dal palco dell’Hotel Du Parc di Parma che Matteo Richetti, presidente di Azione, si sfoga dopo un articolo pubblicato on ...