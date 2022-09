Cosa rischia chi vende o distribuisce libri fotocopiati (Di sabato 17 settembre 2022) Per la scuola o per l’università capita di fotocopiare libri per intero o in parte. La legge inserisce il diritto di copyright Le fotocopie di libri sono modi per studiare molto comuni. Vuoi per risparmiare, vuoi perché il libro non è reperibile in altro modo. Inoltre, negli ultimi due decenni, con il passaggio in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 17 settembre 2022) Per la scuola o per l’università capita di fotocopiareper intero o in parte. La legge inserisce il diritto di copyright Le fotocopie disono modi per studiare molto comuni. Vuoi per risparmiare, vuoi perché il libro non è reperibile in altro modo. Inoltre, negli ultimi due decenni, con il passaggio in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com.

NicolaMorra63 : Questo è il papà di Julian Assange, John Shipton. Ieri era in Messico a perorare la causa del figlio. Possiamo aiut… - _Nico_Piro_ : #14settembre il Trasimeno rischia di sparire, per sempre. Il suo livello è sotto di 160 cm, un record storico. Cosa… - status258668807 : @RandIsaac @AscaniTobia @pietrocaleo Infatti spero che Calenda abbia evidenze quasi schiaccianti dell’innocenza di… - ricmaggiolo : Tutti si affrettano - lei per prima - ad affermare che #Meloni non è fascista. Ma il punto non è in cosa creda, e n… - ricmaggiolo : Tutti si affrontano - lei per prima - ad affermare che Meloni non è fascista. Ma il punto non è in cosa creda, e ne… -