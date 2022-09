Ciclismo | Jordi Meeus vince la Primus Classic Battuto Demare in volata Consonni 7°

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022)ha vinto la, semia belga di 199 km da Brakel ad Haact. Il padrone di casa ha trionfato in, conquistando questa gara che va in scena attorno a Bruxelles. L’alfiere della Bora-hansgrohe è riuscito a battere uno sprinter di lusso come il francese Arnaud(Groupama-FDJ) e il tedesco Max Kanter (Movistar). Da segnalare la settima piazza di Simone(Cofidis).ha conquistato la sua settima vittoria in carriera, la seconda in stagione dopo l’affermazione ottenuta nove giorni fa nella quinta tappa del Tour of Britain. Il 24enne sarà impegnato domani nel Gooikse Pijl e tra quattro giorni all’Omloop van het Houtland, non parteciperà ai Mondiali di ...