Che cosa attende Re Carlo | la profezia di Formigli | il sovrano è spacciato?

(Di sabato 17 settembre 2022) Tutti piangono la Regina Elisabetta. In queste ore vengono trasmesse ininterrottamente le immagini delle code chilometriche che gli inglesi percorrono pur di salutare per l'ultima volta il feretro della Sovrana. La folla è impressionate, ma non deve stupire. Secondo Corradoquello di Elisabetta II è "un lutto collettivo": tutti lasciano i propri uffici, incuranti della crisi che incombe, per far visita a Westminster, là dove si può vedere la bara della Regina. Il motivo per il conduttore di PiazzaPulita risiede nel fatto che "la classe di governo inglese, al pari di quelle di tutta Europa, è screditata". E la Brexit le ha dato il colpo di grazia. Da quel giorno - prosegue sulle pagine di Elle - "è stata un'ecatombe di leader. Da Cameron a Theresa May, da Boris Johnson fino all'attuale, semisconosciuta Liz Truss, i conservatori non hanno finora ...