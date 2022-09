Alluvione Marche, si apre una voragine sul ponte: strada chiusa a Ostra – Video (Di sabato 17 settembre 2022) In seguito al violento nubifragio che ha colpito le Marche il 15 settembre, una voragine si è aperta al centro di un ponte sul fiume Misa in località Pongelli di Ostra. A causa del crollo, il ponte è stato chiuso al traffico, interrompendo la SP17. Il paese di Ostra è stato uno dei più colpiti dall’Alluvione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) In seguito al violento nubifragio che ha colpito leil 15 settembre, unasi è aperta al centro di unsul fiume Misa in località Pongelli di. A causa del crollo, ilè stato chiuso al traffico, interrompendo la SP17. Il paese diè stato uno dei più colpiti dall’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - _fiorucci : RT @ilCoperchio: Italia. La Meloni non ha ancora vinto le elezioni ma, per quelli del PD, è già responsabile dell'alluvione nelle Marche.… - DjSandb : RT @DiegoCheli: Sono tutti vicini ai cittadini delle Marche colpiti dall'alluvione . Andate Affanculo che ancora non avete trovato i soldi… -