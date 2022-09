Alluvione Marche, i vigili del fuoco individuano il corpo di uno dei tre dispersi – Il video (Di sabato 17 settembre 2022) I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei tre dispersi nell’Alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nelle Marche. Il corpo, che dovrebbe essere di un uomo, è stato individuato nella zona di Serra dei Conti. Attualmente sono tre i dispersi che mancano all’appello: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l’elenco a 10 vittime e 3 dispersi. Alle prime si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un’altra parte della provincia. L’anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Idelhanno individuato ildi uno dei trenell’che ha colpito la zona di Senigallia nelle. Il, che dovrebbe essere di un uomo, è stato individuato nella zona di Serra dei Conti. Attualmente sono tre iche mancano all’appello: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l’elenco a 10 vittime e 3. Alle prime si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un’altra parte della provincia. L’anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Vittorio1Elle : RT @pbecchi: L’alluvione nelle Marche non ha niente a che fare col cambiamento climatico. È il risultato del dissesto idrogeologico. Di que… - AlessandroFusi9 : RT @pbecchi: L’alluvione nelle Marche non ha niente a che fare col cambiamento climatico. È il risultato del dissesto idrogeologico. Di que… -