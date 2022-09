World Cleanup Day, la campagna #CAMBIAGESTO in 4 città italiane (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – #CAMBIAGESTO continua il suo tour per l'Italia sabato 17 settembre in occasione del World Cleanup Day, la Giornata che ogni anno riunisce milioni di persone in tutto il mondo per attività di pulizia e difesa dell'ambiente.Giunta alla quarta edizione, #CAMBIAGESTO, è la campagna di sensibilizzazione promossa da Philip Morris Italia per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell'inquinamento da mozziconi dispersi nell'ambiente: in tutto il mondo, circa 800.000 tonnellate all'anno. Piccoli rifiuti che, se non gestiti correttamente, possono inquinare l'ecosistema marino e terrestre.Per il World Cleanup Day prevista una tappa speciale in quattro città italiane: Padova, Spoleto, Salerno e Barletta, con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –continua il suo tour per l'Italia sabato 17 settembre in occasione delDay, la Giornata che ogni anno riunisce milioni di persone in tutto il mondo per attività di pulizia e difesa dell'ambiente.Giunta alla quarta edizione,, è ladi sensibilizzazione promossa da Philip Morris Italia per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell'inquinamento da mozziconi dispersi nell'ambiente: in tutto il mondo, circa 800.000 tonnellate all'anno. Piccoli rifiuti che, se non gestiti correttamente, possono inquinare l'ecosistema marino e terrestre.Per ilDay prevista una tappa speciale in quattro: Padova, Spoleto, Salerno e Barletta, con la ...

