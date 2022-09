Week end 17-18 settembre a Firenze e in Toscana: spettacoli, eventi, mostre (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Festival delle associazioni culturali, Artigianato e Palazzo, Pitti Fragranze, la lettura di Guerra e pace al Giardino dei Semplici, Cinema in festa, Fabbrica Europa, Firenze Jazz Festival, Cirk Fantastik!, Fortissimissimo Metropolitano, Contemporanea Festival a Prato, l'Orchestra del Maggio a Torre del Lago, il Premio Pieve Saverio Tutino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Festival delle associazioni culturali, Artigianato e Palazzo, Pitti Fragranze, la lettura di Guerra e pace al Giardino dei Semplici, Cinema in festa, Fabbrica Europa,Jazz Festival, Cirk Fantastik!, Fortissimissimo Metropolitano, Contemporanea Festival a Prato, l'Orchestra del Maggio a Torre del Lago, il Premio Pieve Saverio Tutino L'articolo proviene daPost.

