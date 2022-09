Ultime Notizie – Elezioni 2022, i fac-simile delle schede sul sito del Viminale (Di venerdì 16 settembre 2022) Diffusi dalla direzione centrale per i Servizi elettorali sono disponibili sul sito del Viminale i fac-simile delle schede elettorali che verranno utilizzate per le Elezioni politiche del 25 settembre. Riguardano: i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi. Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Diffusi dalla direzione centrale per i Servizi elettorali sono disponibili suldeli fac-elettorali che verranno utilizzate per lepolitiche del 25 settembre. Riguardano: i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi. Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico ...

