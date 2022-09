Torna dopo essere stata in ospedale: anziana muore appena entra in casa (Di venerdì 16 settembre 2022) Stava rientrando a casa dopo essere stata al Policlinico di Tor Vergata quando ha avvertito un malore ed è morta. È la triste vicenda che ha come protagonista un 90enne di Ciampino che risiede poco distante dalla stazione ferroviaria, nel corso della notte, proprio mentre rientrava dal nosocomio ha avvertito un malore. Cosa è successo Sembra che l’anziana si fosse recata nel presidio ospedaliero a causa di un malore e vi era rimasta per l’intera giornata di ieri in osservazione. Ma appena varcato l’ingresso del suo portone nella notte appena trascorsa, precisamente alle 4, si è sentita male ed è deceduta. Leggi anche: Choc ai Castelli, in preda ad alcol e droga picchia la compagna: “Ti ammazzo” La corsa dei soccorritori I sanitari del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Stava rindo aal Policlinico di Tor Vergata quando ha avvertito un malore ed è morta. È la triste vicenda che ha come protagonista un 90enne di Ciampino che risiede poco distante dalla stazione ferroviaria, nel corso della notte, proprio mentre riva dal nosocomio ha avvertito un malore. Cosa è successo Sembra che l’si fosse recata nel presidio ospedaliero a causa di un malore e vi era rimasta per l’intera giornata di ieri in osservazione. Mavarcato l’ingresso del suo portone nella nottetrascorsa, precisamente alle 4, si è sentita male ed è deceduta. Leggi anche: Choc ai Castelli, in preda ad alcol e droga picchia la compagna: “Ti ammazzo” La corsa dei soccorritori I sanitari del ...

AntoVitiello : ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - PietroMazzara : Il Milan, con #Pobega, torna a segnare un gol con un giocatore italiano in Champions League 3214 giorni dopo quello… - 2youjae : wait questo significa che eric torna dopo novembre .. - CorriereCitta : Torna dopo essere stata in ospedale: anziana muore appena entra in casa -