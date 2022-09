Senigallia | le immagini impressionanti dall’elicottero sopra le campagne allagate – Il video

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la violenta alluvione della scorsa notte, oggi i Vigili del Fuoco sono al lavoro per recuperare i dispersi e fare la conta dei danni. Questa mattina, alcuni soccorritori hanno sorvolato con un elicottero alcune aree dellenei dintorni di, una delle città più colpite., che rendono l’idea della portata degli allagamenti. Già da diverse ore, i Vigili del Fuoco sono impegnati anche nel controllo dei ponti e dei viadotti per verificare eventuali danni. Diverse le strade impercorribili, come ad Arcevia, in provincia di Ancona, dove i cittadini sono rimasti anche senza elettricità per alcune ore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev su Open Leggi anche: Alluvione Marche, la ricerca del bambino disperso con il termoscanner e le ...

