LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Grecia in testa, cresce l’attesa per le Farfalle! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 Esercizio disastroso per l’Estonia, c’è profumo di ultima posizione. 14:14 E’ il momento dell’Estonia ai cinque cerchi. 14:12 PRIMO PUNTEGGIO OLTRE IL 30! Nonostante una formazione assai giovane la Grecia ottiene 30.950 e vola ampiamente al comando. 14:09 Esercizio tedesco costellato di errori, si preannuncia un punteggio davvero basso. 14:07 Tocca alla Germania, che si esibirà ai nastri e alle palle. 14:06 Punteggio assai debole per il Giappone, che con 26.050 rischia sul serio di aver già detto addio alle medaglie. 14:03 E’ il momento della Grecia ai cinque cerchi. 14:00 Si continua su punteggi più che modesti: 23.250 per il Kazakistan, ultima piazza. 13:57 Problemi enormi per il Giappone, attenzione perchè una delle squadre in lotta per le medaglie potrebbe essersi già ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:16 Esercizio disastroso per l’Estonia, c’è profumo di ultima posizione. 14:14 E’ il momento dell’Estonia ai cinque cerchi. 14:12 PRIMO PUNTEGGIO OLTRE IL 30! Nonostante una formazione assai giovane laottiene 30.950 e vola ampiamente al comando. 14:09 Esercizio tedesco costellato di errori, si preannuncia un punteggio davvero basso. 14:07 Tocca alla Germania, che si esibirà ai nastri e alle palle. 14:06 Punteggio assai debole per il Giappone, che con 26.050 rischia sul serio di aver già detto addio alle medaglie. 14:03 E’ il momento dellaai cinque cerchi. 14:00 Si continua su punteggi più che modesti: 23.250 per il Kazakistan, ultima piazza. 13:57 Problemi enormi per il Giappone, attenzione perchè una delle squadre in lotta per le medaglie potrebbe essersi già ...

