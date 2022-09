La fossa comune con 440 cadaveri

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i co… - Open_gol : Il capo della Polizia ucraina: «Immagini scioccanti. Questo è un crimine contro l’umanità» - juornoit : #Juorno #orrori #russi a #izyum, #fossa #comune con 440 morti - liberobatt : A Izyum spunta una fossa comune con 440 corpi. Von der Leyen: un processo all’Aja per Putin (Corriere della Sera) - paolochiariello : #Juorno #orrori #russi a #izyum, #fossa #comune con 440 morti -

Gli Usa hanno annunciato un nuovo invio di armi all'Ucraina per 600 milioni di dollari. Lo riferisce la Casa Bianca. Intanto la controffensiva ucraina continua, con la liberazione di quasi 8.5 mila chilometri quadrati. L'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov, ha detto a Sky News che nella fossa comune sono stati trovati circa 440 corpi. Le notizie di venerdì 16 settembre, in diretta. Von der Leyen: «Putin sia processato dalla Corte internazionale». Gli Usa verso altri 600 milioni di aiuti a Kiev. L'Aiea chiede alla Russia di ritirarsi.