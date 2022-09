fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - orizzontescuola : Incidente sul lavoro, morto giovane stagista: aveva 18 anni - jacopogiliberto : 'una pista è relativa alla nave 21 october 2 che è un ex peschereccio battente bandiera somala sul quale esistono i… - BachBad : RT @indicedilettura: Incidente sul lavoro a Noventa di Piave, muore a 18 anni schiacciato da una lastra: stava facendo uno stage https://t.… - indicedilettura : Incidente sul lavoro a Noventa di Piave, muore a 18 anni schiacciato da una lastra: stava facendo uno stage -

Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in unall'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione ...posto i Carabinieri.Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in unall'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione ...posto si trovano i Carabinieri. .Un 18enne è morto in un incidente all'interno di un'azienda di San Donà di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane era uno studente di un istituto tecnico di Portogrua ...Ennesimo e drammatico incidente sul lavoro nelle scorse ore in Veneto dove a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 18 anni. A rendere la tragedia ancora più terribile, oltre alla giovanissima età ...