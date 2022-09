Germania-Spagna oggi | Europei basket 2022 | orario semifinale | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 settembre 2022) È il giorno delle semifinali aglidi. Dopo Francia-Polonia delle 17.15, scenderanno in campoalle 20.30 per decretare la seconda squadra che si giocherà poi la medaglia d’oro nell’ultimo atto del torneo. Sulla carta i tedeschi sembrano avere qualcosa in più rispetto alle Furie Rosse, ma sarà sicuramente una partita equilibrata. Il match trasi potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in direttasu Sky Go, NOW ed Eleven Sports. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera partita.: Ponitka straordinario! La Polonia batte la Slovenia e raggiunge la Francia in ...