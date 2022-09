Elezioni | Martella | ' Pd per una nuova legge sull' editoria'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il Pd è l'unico partito ad avere delle proposte programmatiche. Del resto è il lavoro svolto negli ultimi anni e che ci dice che occorre, per il riordino complessivo dell'intera filiera, unacapace di affrontare la transizione digitale". Così Andrea, segretario regionale Veneto del Pd, ex sottosegretario all', candidato capolista al Senato nel collegio plurinominale Veneto 1, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem. "E' un lavoro da proseguire perché il tema del pluralismo dell'informazione è fondamentale. Pluralismo vuol dire diritti, pluralismo vuol dire democrazia. Non credo sia normale che l'Italia si trovi al 58esimo posto nella classifica ...

VIOLA_MARTELLA : RT @MarianIan5: @_Nico_Piro_ Influenza americana su elezioni italiane senza prove dettagliate. Contro Salvini perché parla di togliere le s… - VIOLA_MARTELLA : RT @_Nico_Piro_: #16settembre com'è finita con i nomi dei partiti italiani che hanno preso soldi da Mosca? Il dossier ???? era solo un traile… - VIOLA_MARTELLA : RT @cammarata_lee: Si preoccupano (giustamente) del fatto che la Russia dal 2014 abbiano finanziato politici e partiti influenzando le elez… - VIOLA_MARTELLA : RT @diMartedi: Il pensiero di Michele Santoro sulle elezioni #dimartedì - VIOLA_MARTELLA : RT @GiuseppeConteIT: Per noi il programma elettorale non è un malloppo di carta da consegnare qualche giorno prima delle elezioni. È quello… -

TG Padova

La questione è esplosiva, come dimostra il nervosismo che si registra nel centrodestra (Lega in testa), l'euforia con cui il Pdsul tema, l'imbarazzo con cui il grillino Conte si difende ...stare dalla parte del Veneto è votare Pd Per questo, aggiunge, "il caro bollette sarà al centro della nostra campagna. La situazione in Veneto per le aziende è drammatica, così come lo è per ... Elezioni, Martella (PD): Questi quindici giorni saranno decisivi Il capolista veneto al Senato: «Da Lega e Fdi solo promesse. In piazza a Mestre con Meloni c’erano tanti curiosi» ...Efrem Martelli, già Consigliere Privinciale di Chieti e candidato Sindaco a San Giovanni Teatino oggi Consigliere Comunale annuncia ...