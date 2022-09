Coppa Davis 2022, Matteo Berrettini: “Più gioco e più mi sento a mio agio, su questo campo posso rispondere meglio” (Di venerdì 16 settembre 2022) Matteo Berrettini è stato sinora uno dei grandi protagonisti azzurri nella fase a gironi della Coppa Davis 2022, infatti le sue due vittorie in singolare hanno contribuito alla qualificazione dell’Italia per la fase finale di Malaga. Quest’oggi il romano ha dominato contro Sebastian Baez, lasciando solo 5 game all’argentino e regalando il primo punto della sfida al team azzurro. “Se non avessi avuto questo ritmo e questa intensità sarebbe stato un match molto più difficile. Lui è un giocatore che sa fare tutto molto bene, ovviamente non ha un’arma come il mio servizio però è molto solido“, racconta il finalista di Wimbledon 2021 ai microfoni di Sky Sport. “Se non riesci a sfondarlo non è facile vincere i punti, devi andarteli a prendere. Mi sono ambientato un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022)è stato sinora uno dei grandi protagonisti azzurri nella fase a gironi della, infatti le sue due vittorie in singolare hanno contribuito alla qualificazione dell’Italia per la fase finale di Malaga. Quest’oggi il romano ha dominato contro Sebastian Baez, lasciando solo 5 game all’argentino e regalando il primo punto della sfida al team azzurro. “Se non avessi avutoritmo e questa intensità sarebbe stato un match molto più difficile. Lui è un giocatore che sa fare tutto molto bene, ovviamente non ha un’arma come il mio servizio però è molto solido“, racconta il finalista di Wimbledon 2021 ai microfoni di Sky Sport. “Se non riesci a sfondarlo non è facile vincere i punti, devi andarteli a prendere. Mi sono ambientato un po’ ...

