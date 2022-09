Contratto intermittente: la mappa delle nuove regole (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 giugno 2022 numero 104 con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, con diverse novità anche per chi viene assunto con Contratto intermittente. Le nuove disposizioni si preoccupano soprattutto di ampliare la quantità e la qualità di informazioni sul rapporto di lavoro, che il datore – committente è tenuto a trasmettere a quanti prestano presso di lui l’attività lavorativa manuale e / o intellettuale, anche con forme che esulano dal classico lavoro dipendente a tempo indeterminato. Non a caso, il Decreto numero 104/2022 (detto anche Decreto “Trasparenza”) interviene anche sugli obblighi informativi in favore degli assunti con Contratto di lavoro ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 giugno 2022 numero 104 con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, con diverse novità anche per chi viene assunto con. Ledisposizioni si preoccupano soprattutto di ampliare la quantità e la qualità di informazioni sul rapporto di lavoro, che il datore – committente è tenuto a trasmettere a quanti prestano presso di lui l’attività lavorativa manuale e / o intellettuale, anche con forme che esulano dal classico lavoro dipendente a tempo indeterminato. Non a caso, il Decreto numero 104/2022 (detto anche Decreto “Trasparenza”) interviene anche sugli obblighi informativi in favore degli assunti condi lavoro ...

