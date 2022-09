Come accorgersi delle perdite d'acqua in casa: abbiamo provato il sensore Swann (Di venerdì 16 settembre 2022) Il funzionamento è tanto semplice quanto utile è lo scopo: capire se c'è una perdita d'acqua sul pavimento o su qualsiasi superficie si voglia monitorare. La notifica arriva su smartphone e smartwatch e si sta più sicuri, specie nella stagione delle piogge.... Leggi su dday (Di venerdì 16 settembre 2022) Il funzionamento è tanto semplice quanto utile è lo scopo: capire se c'è una perdita d'sul pavimento o su qualsiasi superficie si voglia monitorare. La notifica arriva su smartphone e smartwatch e si sta più sicuri, specie nella stagionepiogge....

