Calciomercato Inter | nuovo piano di Marotta sulle cessioni | i dettagli

(Di venerdì 16 settembre 2022), estate senzaeccellenti. Ildiper i prossimi mesi: tutti iSkriniar era stato individuato dal club come la pedina da sacrificare, a malincuore, sull’altare del bilancio, visto che Suning aveva – e ha – chiesto alla sua dirigenza di chiudere il saldo del mercato per l’esercizio economico 22/23 con almeno 60 milioni di attivo., Ausilio e Baccin sono riusciti a convincere la proprietà a rinviare l’obiettivo al 30 giugno, ma hanno chiuso la sessione estiva a circa più 30 milioni e dovranno trovare una soluzione entro la fine della stagione sportiva. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : #Inter mania, c'è chi spera di uscire dalla #Champions: mentalità da #Chievo d'Europa - Gazzetta_it : #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - fcin1908it : Attacco Inter 23-24, Marotta osserva con interesse un nome: “Prospettiva da grande risorsa” - GianfrancoRoto5 : La situazione di #Satriano - vivoperlinter : #Satriano-#Inter, il futuro è ora: le intenzioni nerazzurre sul ragazzo -

Calciomercato.com

L'ex Milan equindi era con i suoi compagni per festeggiare il 2 - 1 di sabato scorso. Altro aspetto toccato nella dichiarazione pubblica del Sion riguarda i mancati allenamenti di Balotelli. ....it vi offre la sfida dello stadio 'Arechi' in tempo reale. Formazioni ufficiali ... BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13;12; Lazio 11; ... Calciomercato Inter: c'è una seria minaccia per un big a gennaio Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli (Pisa), Alessandro Circati (Parma), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), ...Dopo le complicazioni per il rinnovo di Skriniar, è a forte rischio anche quello di un altro big, indirizzato all'addio in estate: tifosi nerazzurri gelati.