Calcio | Galeone | ' Juve squadra mediocre | servirebbe un colpo di genio di Allegri'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. - (Adnkronos) - “Lantus al completo, con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri infortunati è una. Senza si scende ancora più in basso e si possono fare figure come quella contro il Benfica. Se vogliamo rimproverare qualcosa a Max dobbiamo tornare innanzitutto alle scelte di mercato. Io mi aspettavo facesse sentire di più la sua voce su acquisti e cessioni, invece non mi sembra sia successo". L'ex allenatore Giovanni, padre calcistico di Massimiliano, si esprime così sul momento difficile dellantus. "I giocatori a disposizione sono questi, al netto degli infortuni -aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-.il primo Max visto alla, quello che aveva colpi di ...

pierchi22 : @gianmarco_fed @colin_star Galeone capisce di calcio quanto Malgioglio di figa. - Pax_Amoruso : @FBiasin Il problema è che a dirlo sia #Galeone, che sostiene spesso il modo di intendere il calcio di mr. Allegri.… - ZonaBianconeri : RT @MicycleVZ: Ma chi cazzo fa più le interviste a #galeone? Cosa ha vinto questo tizio e cosa sa del calcio moderno? Se hai le sue stesse… - MicycleVZ : Ma chi cazzo fa più le interviste a #galeone? Cosa ha vinto questo tizio e cosa sa del calcio moderno? Se hai le su… - ZonaBianconeri : RT @napolista: Galeone: «La #Juventus, anche con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri infortunati è una squadra mediocre» Alla Gazzetta: «… -

