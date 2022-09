Andrea Laszlo De Simone, a sorpresa pubblica il nuovo brano I nostri giorni (Di venerdì 16 settembre 2022) Andrea Laszlo De Simone a sorpresa pubblica il nuovo brano I nostri giorni e il videoclip ufficiale Esce oggi, a sorpresa, per 42 Records I nostri giorni, un episodio, una nuova canzone di Andrea Laszlo De Simone. Non è un singolo, non è un preludio a un nuovo lavoro. Non anticipa un nuovo disco, ma chiude un cerchio. Ascoltala qui: https://smi.lnk.to/i nostri giorni. È un brano che nasce tre anni fa, e nel tempo che è passato ha assunto significati diversi, con quello che è successo dal 2020 ad oggi. Perché il tempo altera il contesto e il contesto ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 16 settembre 2022)Deile il videoclip ufficiale Esce oggi, a, per 42 Records I, un episodio, una nuova canzone diDe. Non è un singolo, non è un preludio a unlavoro. Non anticipa undisco, ma chiude un cerchio. Ascoltala qui: https://smi.lnk.to/i. È unche nasce tre anni fa, e nel tempo che è passato ha assunto significati diversi, con quello che è successo dal 2020 ad oggi. Perché il tempo altera il contesto e il contesto ...

cvmbertrash : RT @statidigrazia: Ti amo ti amo come te lo devo dire che ti amo andrea laszlo de simone ti amo - rockolpoprock : Andrea Laszlo De Simone riemerge per il nostro coraggio umano - lapetitemort5_ : RT @robertadelight: Quanto mi rende felice il fatto che esistano artisti come Andrea Laszlo De Simone. - caffemusicale : La musica di Andrea Laszlo De Simone è un dono - IndieForBunnies : #AndreaLaszloDeSimone: esce oggi a sorpresa la nuova canzone 'I Nostri Giorni' | IndieForBunnies @42Records -