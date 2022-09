Alluvione nelle Marche: undici morti e quattro dispersi, tra cui una mamma, la figlia 17enne e un bimbo. 50 i feriti. I sindaci: “Nessuno ci aveva avvertito”. Cdm: “Si allo stato di emergenza” (Di venerdì 16 settembre 2022) Centinaia gli sfollati. Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Curcio: «Evento peggiore del previsto» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022) Centinaia gli sfollati. Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Curcio: «Evento peggiore del previsto»

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - titina49 : RT @fattoquotidiano: “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - askanews_ita : #Alluvione nelle #Marche, i sindaci: non c’era allerta. I bollettini prevedevano “nessuna criticità”… -