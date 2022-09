Alberto Matano, il programma già si ferma, incredibile motivo (Di venerdì 16 settembre 2022) Brutte notizie per Alberto Matano e i suoi fan: il conduttore costretto ad uno stop televisivo E’ partito alla grande Alberto Matano con la sua vita in diretta. Proprio pochi giorni fa, insieme a Mara Venier ha festeggiato il suo successo, un ritorno in Rai dagli ascolti stellari. Grazie alla sua simpatia e alla propria professionalità, il giornalista ogni giorno riesce a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori. A quanto pare, però, per lui sono in arrivo brutte notizie: ecco cosa ha deciso la Rete per quanto riguarda la puntata del 16 settembre. Vediamo insieme il perchè Alberto Matano già si ferma, incredibile motivo (web)Stop a La Vita in diretta Il programma di Rai1, contenitore di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Brutte notizie pere i suoi fan: il conduttore costretto ad uno stop televisivo E’ partito alla grandecon la sua vita in diretta. Proprio pochi giorni fa, insieme a Mara Venier ha festeggiato il suo successo, un ritorno in Rai dagli ascolti stellari. Grazie alla sua simpatia e alla propria professionalità, il giornalista ogni giorno riesce a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori. A quanto pare, però, per lui sono in arrivo brutte notizie: ecco cosa ha deciso la Rete per quanto riguarda la puntata del 16 settembre. Vediamo insieme il perchègià si(web)Stop a La Vita in diretta Ildi Rai1, contenitore di ...

