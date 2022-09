Wta Chennai 2022: programma, orari e ordine di gioco quarti venerdì 16 settembre (Di giovedì 15 settembre 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco dei quarti di finale del torneo Wta di Chennai 2022 per la giornata di venerdì 16 settembre. Si parte alle 13:30 con Eugenie Bouchard che sfiderà l’argentina Podoroska, per tornare subito in una semifinale nel suo primo torneo 250 dopo un anno e mezzo di stop per l’operazione alla spalla. Attesa anche per il match della giovane diciassettenne Linda Fruhvirtova, opposta alla numero due del torneo Gracheva. CENTER COURT Ore 13:30: Bouchard vs Podoroska a seguire: L.Fruhvirtova vs (2) Gracheva a seguire: (3) Linette vs (7) Marino a seguire: Swan vs Hibino SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilcon glie l’dideidi finale del torneo Wta diper la giornata di16. Si parte alle 13:30 con Eugenie Bouchard che sfiderà l’argentina Podoroska, per tornare subito in una semifinale nel suo primo torneo 250 dopo un anno e mezzo di stop per l’operazione alla spalla. Attesa anche per il match della giovane diciassettenne Linda Fruhvirtova, opposta alla numero due del torneo Gracheva. CENTER COURT Ore 13:30: Bouchard vs Podoroska a seguire: L.Fruhvirtova vs (2) Gracheva a seguire: (3) Linette vs (7) Marino a seguire: Swan vs Hibino SportFace.

