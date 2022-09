Vaccino Covid, da lunedì riapre l’hub di Dalmine (Di giovedì 15 settembre 2022) Dalmine. Dal 19 settembre riapre l’hub vaccinale allestito al Cus: sarà operativo quattro giorni alla settimana, con i nuovi vaccini bivalenti e l’ampliamento delle categorie. Il nuovo hub vedrà l’utilizzo solo di una delle due palestre, lasciando l’altra all’attività sportiva originaria. I percorsi d’ingresso e d’uscita subiranno delle modifiche (come da immagine sotto riportata), ben segnalati da idonea cartellonistica. L’ingresso sarà ancora da Via Kennedy ma con un percorso diverso rispetto il precedente e l’uscita prevista in Via Verdi. I vaccini Sarà utilizzato, come dose di richiamo, il nuovo Vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 La platea Il Vaccino potrà essere somministrato come seconda dose di richiamo: – ai maggiori di 60 anni – ai soggetti fragili maggiori di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022). Dal 19 settembrevaccinale allestito al Cus: sarà operativo quattro giorni alla settimana, con i nuovi vaccini bivalenti e l’ampliamento delle categorie. Il nuovo hub vedrà l’utilizzo solo di una delle due palestre, lasciando l’altra all’attività sportiva originaria. I percorsi d’ingresso e d’uscita subiranno delle modifiche (come da immagine sotto riportata), ben segnalati da idonea cartellonistica. L’ingresso sarà ancora da Via Kennedy ma con un percorso diverso rispetto il precedente e l’uscita prevista in Via Verdi. I vaccini Sarà utilizzato, come dose di richiamo, il nuovoa m-RNA nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 La platea Ilpotrà essere somministrato come seconda dose di richiamo: – ai maggiori di 60 anni – ai soggetti fragili maggiori di ...

AurelianoStingi : Ma il vaccino riduce il rischio di contrarre il #LongCovid? Assolutamente si! Il vaccino potrebbe ridurre i sinto… - LaVeritaWeb : Nuovi studi. E a «Fuori dal coro» parla una coppia che ha superato il virus ma ora subisce gli effetti avversi dell… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - Faillaluca : I guariti si ammalano per il vaccino. Rezza farfuglia: «Stiamo valutando» - dgx2018 : RT @lvogruppo: Una fuga di dati suggerisce che il vero motivo per cui i funzionari sanitari non vogliono che le singole fiale di vaccino ve… -