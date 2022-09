The Whale: secondo una critica il film di Darren Aronofsky non dovrebbe essere visto dalle persone grasse (Di giovedì 15 settembre 2022) Su Twitter si accende la polemica intorno alla rappresentazione delle persone obese fornita da Darren Aronofsky e Brendan Fraaser in The Whale. The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky che vede Brendan Fraser offrire una grande performance, è stato accolto con grande calore conquistando il Leoncino d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, ma per una critica americana il film non dovrebbe essere visto dalle persone grasse. Per calarsi nei panni del protagonista, un professore affetto da una grave forma di obesità che gli impedisce perfino di uscire di casa, Brendan Fraser ha dovuto utilizzare vari trucchi prostetici tra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Su Twitter si accende la polemica intorno alla rappresentazione delleobese fornita dae Brendan Fraaser in The. The, nuovodiche vede Brendan Fraser offrire una grande performance, è stato accolto con grande calore conquistando il Leoncino d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, ma per unaamericana ilnon. Per calarsi nei panni del protagonista, un professore affetto da una grave forma di obesità che gli impedisce perfino di uscire di casa, Brendan Fraser ha dovuto utilizzare vari trucchi prostetici tra ...

