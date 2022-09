Roma | svelata la terza maglia | esordio questa sera all’Olimpico

(Di giovedì 15 settembre 2022)– Laha presentato laper la stagione 2022/23. Il terzo kit del club giallorosso farà il suoallo stadio Olimpico contro l’Helsinki in Europa League. La divisa ideata da New Balance è principalmente nera con un motivo grafico rosa e antracite sulla parte anteriore e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Roma questa mattina ha ufficializzato la terza maglia, che esordirà questa sera all'Olimpico nella sfida di Europa League contro l'Helsinki. La nuova maglia vede il ritorno dello stemma ASR dopo 62 anni. Roma terza maglia - Il club giallorosso ha ufficializzato la terza divisa ideata da New Balance per la stagione 2022/23. Il kit è caratterizzato da un'accattivante palette in nero e rosa, in un intreccio di forme moderne che richiama l'indissolubile legame di un branco di lupi.