Mondiali di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli oro anche al nastro - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di giovedì 15 settembre 2022) La 18enne di Chiaravelle è alla sua quarta medaglia ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia. Oro anche nel cerchio, nella palla e bronzo alle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) La 18enne di Chiaravelle è alla sua quarta medaglia aidiin corso a. Oronel cerchio, nella palla e bronzo alle ...

Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso… - Gazzetta_it : Storica Sofia Raffaeli! È oro mondiale nell'all-around, prima volta per un'italiana #ginnastica - Pittanza : RT @Eurosport_IT: Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE #RHYWorlds202… - infoitsalute : LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA -